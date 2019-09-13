В Слуге народа передумали "банить" Геращенко

Давид Арахамия передумал выгонять Геращенко / НВ

Слуга народа не будет выносить на рассмотрение Верховной Рады вопрос отстранения от пяти заседаний сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у Рады есть много "более важных дел", передает Liga.net.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

Однако, Геращенко не удастся выйти сухой из воды, уверяет Арахамия, так как ее слова вызвали возмущение среди депутатов Слуги народа.

"Этот вопрос нельзя просто так оставить", - отметил Арахамия.

Напомним, 10 сентября Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым.

Затем на заседании Комитета ей запретили появляться в Раде пять дней. Дальше решение должно было быть вынесено на рассмотрение в парламент.