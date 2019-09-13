В Слуге народа передумали "банить" Геращенко

Давид Арахамия отметил, что есть много "более важных дел".
Слуга народа не будет выносить на рассмотрение Верховной Рады вопрос отстранения от пяти заседаний сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что у Рады есть много "более важных дел", передает Liga.net.
"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.
Однако, Геращенко не удастся выйти сухой из воды, уверяет Арахамия, так как ее слова вызвали возмущение среди депутатов Слуги народа.
"Этот вопрос нельзя просто так оставить", - отметил Арахамия.
Напомним, 10 сентября Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым.
Затем на заседании Комитета ей запретили появляться в Раде пять дней. Дальше решение должно было быть вынесено на рассмотрение в парламент.