"Посылаешь на..уй и отдыхаешь": Ирине Геращенко запретили появляться в Раде

12 сентября 2019, 15:35

Депутат поплатилась за высказывания в адрес своих коллег.

Геращенко Ир
Ирина Геращенко / УНИАН

На заседании регламентного Комитета по вопросам Регламента и депутатской этики парламентария от Европейской солидарности Ирину Геращенко лишили права посещать заседания Верховной Рады.

Причиной стали оскорбления в сторону депутатов от партии Слуга Народа. 10 сентября Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым.

На заседании Комитета приняли решение отстранить Геращенко на пять дней. Теперь за решение должны проголосовать депутаты парламента.

Свое возмущение депутат высказала ранее на своей странице в соцсети Facebook, написав, что ей хотят "устроить публичную порку за высказывания".

"В ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала. И, по Фрейду, народ перевозбудился", - написала нардеп.

Также она приложила к посту фото письма, в котором ее вызывают на заседание Регламентного комитета по инициативе председателя фракции СН Давида Арахамии.

В сети обсуждают отстранение Геращенко

"Знаете, я никогда не думала, что украинское государство такое слабое и что его можно так легко поломать. Буквально за несколько месяцев! Что государственные институты ломаются, как спички… И еще я никогда не думала, что буду так отстранёно наблюдать, как Украина превращается в авторитарное государство", - возмущенно пишет блогер Алена Яхно.

Телеведущий Максим Назаров призывает депутатов проголосовать за отстранение парламентария:

"Комитет попросил раду запретить Иришке Геращенко приходить на пять заседаний рады из-за сравнения слуг с крымскими депутатами после аннексии. Дело за малым - 226 голосов за просьбу. Давайте, ребята, не подведите"

Блогер Леонид Швец отмечает, что найдет хороший способ не появляться в стенах парламента: 

"Хороший способ избежать обязательного посещения сессионных заседаний: посылаешь спикера на..й, получаешь бан от регламентного комитета и отдыхаешь от депутатских дел"

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Верховная Рада Ирина Геращенко Слуга народа Дмитрий Разумков Европейская солидарность
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