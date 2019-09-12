"Депутаты, а не зеленые кнопки": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

Геращенко на пять дней "забанена" в Раде / "Униан"

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила, что может лишена на пять дней возможности посещать парламент за то, что отстаивала, в том числе, и права избранников от Слуги народа.

"Регламентный комитет впервые в истории Верховной Рады Украины принял решение о том, чтобы лишить меня права голосовать и выступать на 5-ти заседаниях Верховной Рады. Что я могу тут сказать? Можно иметь карточку для голосования и мандат, но не быть политиком. Потому что политика требует смелости, позиции и умения их отстаивать. Мне бы хотелось, чтобы и сами "слуги" поняли, что в эти дни я отстаиваю и их право быть депутатами, а не зелеными кнопками", - сказала она в видеообращении в Facebook.

Можна мати картку для голосування і мандат, вле так і не стати депутатом. А можна й без картки для голосування мати сміливість, позицію і голос. Я захищаю право всіх народних депутатів на позицію, на свободу висловлювання і думки. Опубликовано Iryna Gerashchenko Четверг, 12 сентября 2019 г.

Позже Геращенко заявила, что ее "забанили" впервые за всю историю парламента и сделали это вопреки действующему законодательству.

"Отмечу, что я лично не получала никаких писем от господина Арахамии, также не получили копии его письма в регламентном комитете. А в самом письме господина Кольченко как председателя комитета, мне не было разъяснено, какие именно мои высказывания станут предметом рассмотрения на комитете, что заставляет меня предположить, что это может касаться моей публичной политической позиции", - написала Геращенко.

По словам нардепа, по закону, политические взгляды народного депутата не входят в сферу юридической ответственности.

Однако за ратификацию решения еще должны проголосовать депутаты в зале Верховной Рады, поддержав решение 226 голосами.

Напомним, 10 сентября Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым.