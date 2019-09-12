"Депутаты, а не зеленые кнопки": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

12 сентября 2019, 18:45

Нардеп возмущена, что впервые в истории парламента получила штрафные санкции за взгляды.

Геращенко Ир
Геращенко на пять дней "забанена" в Раде / "Униан"

Народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила, что может лишена на пять дней возможности посещать парламент за то, что отстаивала, в том числе, и права избранников от Слуги народа.

"Регламентный комитет впервые в истории Верховной Рады Украины принял решение о том, чтобы лишить меня права голосовать и выступать на 5-ти заседаниях Верховной Рады. Что я могу тут сказать? Можно иметь карточку для голосования и мандат, но не быть политиком. Потому что политика требует смелости, позиции и умения их отстаивать. Мне бы хотелось, чтобы и сами "слуги" поняли, что в эти дни я отстаиваю и их право быть депутатами, а не зелеными кнопками", - сказала она в видеообращении в Facebook.

Можна мати картку для голосування і мандат, вле так і не стати депутатом. А можна й без картки для голосування мати сміливість, позицію і голос. Я захищаю право всіх народних депутатів на позицію, на свободу висловлювання і думки.

Опубликовано Iryna Gerashchenko Четверг, 12 сентября 2019 г.

Позже Геращенко заявила, что ее "забанили" впервые за всю историю парламента и сделали это вопреки действующему законодательству.

"Отмечу, что я лично не получала никаких писем от господина Арахамии, также не получили копии его письма в регламентном комитете. А в самом письме господина Кольченко как председателя комитета, мне не было разъяснено, какие именно мои высказывания станут предметом рассмотрения на комитете, что заставляет меня предположить, что это может касаться моей публичной политической позиции", - написала Геращенко.

По словам нардепа, по закону, политические взгляды народного депутата не входят в сферу юридической ответственности.

Однако за ратификацию решения еще должны проголосовать депутаты в зале Верховной Рады, поддержав решение 226 голосами.

Напомним, 10 сентября Геращенко сравнила депутатов СН с "зелеными человечками", из-за чего у нее произошла в стенах парламента перепалка со спикером Дмитрием Разумковым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Ирина Геращенко новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:58
Дочь Цемаха рассказала о планах после возвращения на Донбасс
19:54
Пенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми" Видео
19:53
Мошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес Фото Видео
19:30
"Начал танцевать - она хватает за хер и хочет сосать": интервью с киевским стриптизером
19:27
До победного конца: Зеленский договорился с Финляндией о борьбе с Путиным
19:02
"На работе как дома": "слуга народа" стал звездой сети, разувшись в Раде
18:45
"Депутаты, а не зеленые кнопки": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду Видео
18:34
Каждый раз: Monatik оказался в ванной с горячей брюнеткой Видео
18:30
Зеленский требует провести встречу "нормандского формата" в сентябре
18:23
Законопроект о лишении мандатов депутатов-перебежчиков снимут - Арахамия
18:22
Зеленский рассказал, когда и в каких условиях встретится с Путиным
18:13
В Словении требуют отставки президента за высказывание об Украине и Турции
18:04
"В порно": Шурыгина выставила голый зад на интимном фото
17:58
Назад в СССР: Рада провалила отмену советских законов и актов в Украине
17:52
Пятница 13-е выпала на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака Фото
17:43
У партий Ляшко и Тимошенко заберут в бюджет 250 тысяч гривен
17:40
ПриватБанк: оплата на кассе теперь производится по-новому
17:35
В Мариуполе студенты перелезают через забор из-за странной прихоти ректора Видео
17:31
Соратник Авакова намерен баллотироваться в мэры Мариуполя Видео
17:10
Нафтогаз опубликовал список контор, из-за долгов которых отопительный сезон под угрозой
17:00
"Прокуроропад" продолжается: Рябошапка подписал новые приказы на увольнение
16:54
"Аж жить не хочется": видео Якубовича в инвалидном кресле напугало людей Видео
16:45
"Я бы тебе, нах*й, в *бло, дал": Алиев устроил скандал с полицией - видео Видео
16:37
"А почему не из термокружки?": Путин тяпнул водки и стал посмешищем в сети Видео
16:34
Очередной новоизбранный нардеп угодил в скандал Видео
16:30
Ликвидация УПЦ КП: у Филарета похвастались победой над Минкультом в суде Видео
16:30
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
16:08
Седокова охмурила: женатый баскетболист бросил жену и ребенка
16:06
Ортопедические изделия для позвоночника в медмагазине "Ортоп" реклама
15:58
Ученые выяснили, когда начинается старение и как продлить молодость
15:40
"Уже кончает": звезда Школы показала сочную грудь
15:36
"Избегают диалога": в России заговорили о ядерной войне
15:35
"Посылаешь на*уй и отдыхаешь": Ирине Геращенко запретили появляться в Раде
15:31
Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине Видео
15:21
"Взорвется по западной границе": главный пропагандист Кремля забредил развалом Украины Видео
15:03
Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг и снизила контроль над бизнесом Видео
14:54
Чат с российским политиком и экономистом Андреем Илларионовым
14:48
Бодренький Алибасов предлагает журналистам выпить КРОТа
14:35
Боевики "ЛНР" отдали Украине 54 заключенных
14:33
В посольстве США назвали вероятную дату встречи Зеленского с Трампом Видео
14:31
"Бл*, Гадя с сестрой в самолете": безработная Савченко улизнула на курорт в Черногорию
14:04
ГБР обыскивает Укроборонпром по уголовным делам Порошенко и Гонтаревой
14:03
"Могу себе позволить": Григорий Лепс снова пьет
14:03
Поток недобрых новостей: как спастись от Сатурна – гороскоп на завтра Видео
14:01
Социологи узнали, сколько украинцев довольны работой Зеленского и премьера: инфографика
13:42
Одни маты: в Слуге народа рассказали о реакции Зеленского на кнопкодавство Видео
13:32
"Пися на замке": Киркоров пошутил над Артуром Пирожковым Видео
13:31
СБУ задержала боевика "ЛНР", который минировал и подрывал мосты
13:29
Европейская Бизнес Ассоциация призвала доработать проект изменений в Налоговый кодекс
13:05
Нидерланды распекли послов стран ЕС из-за обмена Цемаха
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять