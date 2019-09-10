В Раде Геращенко сравнила слуг народа с "зелеными человечками" в Крыму и нарвалась на резкий ответ

Ирина Геращенко нашла сходство между "зелеными человечками" в Крыму и "слугами народа" / Скриншот

Нардеп от партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность Ирина Геращенко сравнила коллег от политсилы нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского Слуги народа с "зелеными человечками" в Крыму и нарвалась на резкий ответ спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В зале парламента во время пленарного заседания Геращенко с трибуны сказала, что "зеленые человечки" захватывают Раду и полностью ее перечеркивают.

Разумков резко ответил на такие слова народной избранницы - подчеркнул, что нельзя проводить параллели между нардепами и тем, что происходило в Крыму в 2014-м.

"Друзья, вы знаете, пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И, на самом деле, полностью его перечеркивают…", - заявила Геращенко.

После этого народной избраннице отключили микрофон.

"Ирина Владимировна, я извиняюсь, при всем уважении, но я думаю, не стоит сравнивать народных депутатов Украины с тем, что мы наблюдали в 14-м году. Это недопустимо в парламенте нашего государства", - сказал спикер.

После этого Разумков дал возможность Геращенко договорить, однако к трибуне уже подошли представители Европейской солидарности, в частности, Порошенко, и требовали дать возможность своей коллеге высказаться.

Смотрите высказывание Геращенко о "слугах народа" на видео с 3:31:04 Напомним, в августе в Верховной Раде на заседании подготовительной группы новоизбранных нардепов Дмитрий Разумков и Ирина Геращенко из-за русского языка "наехали" на члена Оппозиционной платформы - За життя Вадима Рабиновича.