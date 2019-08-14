Рабинович "получил" от Разумкова и Геращенко за русский язык

На Вадима Рабиновича "наехали" из-за русского языка / УНИАН

В Верховной Раде на заседании подготовительной группы новоизбранных народных депутатов парламента IX созыва лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков и член партии Европейская солидарность Ирина Геращенко "наехали" на члена Оппозиционной платформы - За життя Вадима Рабиновича из-за русского языка.

Рабинович во время выступления говорил на русском языке, Геращенко упрекнула его за это, напомнила, что вступил в силу закон об украинском языке и попросила выступать на государственном языке, пишет Украинская правда.

Рабинович утверждал, что "в законах это не сказано", а потом добавил - "Я можу спілкуватись тією мовою".

Потом в разговор вклинился Разумков и на украинском языке сказал, что использование государственного языка во время выступлений предусмотрено в регламенте.

Читайте такжеЯзыковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку"В якому пункті регламенту?.. Серьезно?" - спросил Рабинович.

Позже лидеру Слуги народа принесли статью регламенту, в которой говорится об использовании языка.

"…языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык", - процитировал документ Разумков.

"…Рабинович позже заявил, что они еще не Верховная Рада, и предложил включить переводчик", - отметило издание.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля. В мае языковой закон подписал тогдашний президент Петр Порошенко. Закон о языке вступил в силу 16 июля - с этого дня все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык.