Языковая комиссия и штрафы: в Украине вступил в силу закон о языке

В Украине вступил в силу закон о языке / УНИАН

Со вторника, 16 июля, в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного.

Отныне все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.

Кроме того, закон предполагает создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка, в обязанности которой будет входить контроль за применением украинского языка. Также планируется ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания языка. Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В то же время закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. При этом нарушения прав граждан в вопросе получения услуг на украинском языке будут наказываться денежным штрафом, максимальный размер которого составит 11 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

Подробнее о законе читайте в материале Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.