Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку

25 апреля 2019, 21:10

Главред разобрался, зачем нужен закон об украинском языке, кого он коснется и насколько готовы чиновники и сферы обслуживания к нововведению.

мова

Депутаты Оппоблока заблокировали подписание языкового закона, который Рада приняла 25 апреля. Это обозначает, что пока постановления не рассмотрят и не отклонят, спикер Рады не сможет его подписать. В кулуарах Рады говорят, что сделают это 14 мая, в последний день пленарного заседания. И только после этого Петр Порошенко сможет его подписать.

Мы разобрались, в чем суть закона об украинском языке, кого он коснется и насколько готовы чиновники и сотрудники сферы обслуживания к нововведению.

Кого коснется

Закон предусматривает, что украинский язык должен использоваться в госслужбе, официальных документах, образовательной и медицинской сферах, кинотеатрах и театрах, фестивалях, при обслуживании потребителей, в трудовых отношениях, публичных мероприятиях, рекламе, СМИ, интернете и телевидении.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы. А публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет даже основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Чиновники и медики подготовились

Киевские чиновники говорят, что не знающих украинский коллег в столице практически не осталось.

"Еще несколько лет назад появилось нововведение, что без документа об аттестации языка, на должность госслужащего не возьмут. Это обязательное условие, и все чиновники давно сдали эти экзамены. Поэтому такой проблемы госслужбе, по крайней мере в Киеве, давно не существует", – рассказал нам один из чиновников.

В медицинской сфере, уверяют врачи, тоже никаких проблем нет.

"Я заканчивал мединститут на русском, знаю украинский. Поэтому с пациентами могу свободно говорить на любом языке. Ведь есть люди, которые принципиально не хотят переходить на другой, и я в этом никакой проблемы не вижу", – сказал нам киевский педиатр Николай Фирсов.

В кинотеатрах российские фильмы практически не показывают, а иностранные давно дублируют на украинском. 

Официантов пошлют на курсы после штрафов

Что касается ресторанов, то владельцы пока не готовы массово отправлять своих сотрудников на курсы по украинскому.

"Единицы проводят курсы по английскому и украинскому со своими сотрудниками. Это связано с большой текучкой кадров. Процентов 50 официантов месяц работают, а потом увольняются. Поэтому курсы нецелесообразны. Что касается обслуживания, то на совещаниях персоналу советуют, что желательно говорить с клиентами на украинском. Хотя бы первый раз. А дальше все будет зависеть от того, на каком языке ответит клиент. Но в реальности мало кто так делают. Если согласно новому закону будут за русский язык наказывать штрафами, то, конечно, они отправят сотрудников на курсы. Если никакой ответственности не предвидится, то все оставят как есть. Допускаю, что следить за использованием украинского языка будут только те рестораторы, которые захотят избежать скандалов. Ведь иногда попадаются посетители, которые "строят" персонал за то, что их не так обслужили", – рассказала нам президент компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.

Ждали 150 лет

Культуролог и литературовед Вадим Скуратовский напоминает - украинский язык был запрещен в 1876 году. Тогда российский царь Александр II издал так называемый Эмский указ, который вводил жесткие ограничения на использование украинского языка в Российской империи.

"Указ запретил все устные и печатные варианты украинского языка на территории Надднепрянской Украины. С того времени началась абсолютная атака против украинского языка и продолжалась до сегодняшнего дня. И только сейчас, через полтора столетия, остановилась эта атака", - говорит Скуратовский.

По его словам, сейчас в стране устраиваются диверсии против украинского языка. Но из-за закона они сойдут на нет.

"Все это время некоторые депутаты на суржике пугают, что все плохо в этом законе, от "А" до "Я". Другие пугают конфликтами с Польшей и Венгрией, к которым якобы приведет принятие закона. Это и есть диверсии. К большому сожалению, за последние полстолетия украинцев приучили не уважать родной язык. Это все не исчезнет за один день, но теперь будет наталкиваться на юридические барьеры", - уверен культуролог.

Уйдут годы и столетия

По словам политического аналитика, экс-нардепа и главы художественного объединения Последняя баррикада Олеся Дония, важность закона в том, что именно осознание себя украинцем началось с использования нового литературного языка.

"Сначала это был Иван Котляревский, потом харьковские и киевские интеллигенты. Именно с украинского языка начался ренессанс украинской культуры. И все это время продолжалась борьба за право его использования. За последнее столетие язык развивался неравномерно. Украинцы, которые жили в Австро-Венгрии, переходили на немецкий, в Российской империи – на русский. И с того времени в Украине противоречия, которые везде есть между городом и селом, превратились в противоречия между русскоязычным городом и украиноязычным селом. И это наш крест, который нужно было менять", - говорит Доний.

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По его словам, перемены в лучшею сторону, происходили не после Майданов, а в конце 80-ых годов.

"Первый прорывной закон об украинском языке был принят в 1989-ом, еще при УССР. Как коренной киевлянин, могу утверждать, что постепенный процесс начался еще тогда. И я постоянно говорю, что на этот процесс нужны если не десятилетия, то столетия. Он не произойдет одномоментно. Но он ни в коем случае не должен быть насильственным", - уточнил эксперт.  

Кнутом и пряником

Пока же украинцы своими силами отстаивают права на государственный язык. Одни идут в суды, которые обязывают русскоязычных при обслуживании переходить на украинский.

Например, Лычаковский суд Львова признал, что сотрудники "Укрзализныци" неправомерно отказались обслуживать пассажира на украинском. Мужчина пожаловался, что в поезде "Черновцы-Одесса" проводники говорили с ним на русском, причем грубо и неуважительно. Поэтому пассажир сначала написал отзыв в "книге жалоб", а потом еще и обратился в суд.

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Другие – за мирный план. Олесь Доний является основателем бесплатных курсов украинского языка. Сейчас их проводят в 25 городах страны.

"Я инициировал, а теперь уже ребята самостоятельно их проводят. Но это волонтерский проект, который, что показательно, проводится усилиями активистов, а не государства. Главный девиз курсов: "Научи друга разговаривать на украинском". Это говорит о том, что каждый человек, который разговаривает на русском или другом языке, но хочет выучить украинский, уже является другом. То есть, ни в коем случае не должно быть принуждения, а побуждение и рука друга. Это очень важная вещь, потому что любые другие попытки могут привести к противоположным последствиям. И государство должно показать системность и последовательность. А украинское общество должно содействовать, но делать это в дружелюбной манере. Тогда не будет возможности действовать вражеской пропаганде, а в обществе не будет раскола.

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