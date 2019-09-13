Рада досрочно разогнала весь состав Центризбиркома

Парламент поддержал инициативу президента по роспуску Центризбиркома / УНИАН

В пятницу, 13 сентября, Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

За соответствующее представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов ЦИК отдали свои голоса 341 народный депутат.

По этому вопрос выступил представитель президента в ВРУ, первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Рада поддержала предложение рассматривать данный вопрос по сокращенной процедуре. За это решение проголосовали 298 народных депутата, не голосовали в полном составе фракции Европейская солидарность и Батькивщина.

Читайте также"Несовместимо с демократией": Порошенко вызверился на Зеленского из-за роспуска ЦИКНапомним, 11 сентября Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление.

В проекте постановления предусмотрено освободить от должностей членов ЦИК Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяну Юзькову.

Как известно, ранее в ЦИК оценили намерение Зеленского распустить комиссию.