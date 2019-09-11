В ЦИК оценили намерение Зеленского распустить комиссию

Председатель ЦИК отрицает факты обвинений / Фото: Facebook/Татьяна Слипачук

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ведомство под ее руководством работало должным образом и было независимым от различных политических сил.

"Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону", - цитирует ее 24 канал.

По словам председателя ЦИК, проведенные накануне выборы соответствовали международным стандартам. Наблюдатели удостоверились, что все проблемы во время избирательных компаний обусловлены проблемами избирательного законодательства и судебной сферы.

Слипачук ответила, что ЦИК не имеет полномочий для проверки информации, которую подают кандидаты в депутаты, поэтому озвученные обвинения являются безосновательными. По ее словам, было много кандидатов-клонов от Слуги народа, однако комиссия просила граждан обращаться в суд, поскольку инструментов воздействия на нарушителей законодательно не имеет.

Как отметила Слипачук, вопрос об увольнении членов ЦИК "поставит под сомнение легитимность выборов", которыми "Украина может гордиться".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду документы об увольнении членов Центризбиркома.

Также комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти рекомендовал нардепу одобрить представление президента Украины Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава Центризбиркома.