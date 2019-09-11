Зеленский намерен сменить ЦИК: за что сейчас идут торги

Алексей Кошель

Глава Комитета избирателей Украины

11 сентября 2019, 16:22

Помимо отставки нынешнего состава ЦИК, назначенного при Порошенко, Зеленский планирует уменьшить его будущий состав до 15 человек, получив в нем большинство.

Центризбирком
Объективных причин для роспуска нынешнего ЦИК нет, как и 300 голосов депутатов/ УНИАН

12 апреля Верховная Рада планирует рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

Безусловно, украинское законодательство позволяет президенту вносить представления о роспуске в Верховную Раду, но закон говорит, что они должны быть обоснованными. В частности, решение о роспуске ЦИК должно базироваться на объективных фактах, которые могли бы указывать на серьезные нарушения в работе ЦИК. Но в представлении президента их нет.

В представлении говорится о нескольких судебных решениях, на основании которых были отменены некоторые постановления ЦИКа. Но количество этих решений свидетельствует не о необъективности избирательной комиссии, а, скорее, о крайне несовершенном избирательном законодательстве и необходимости проведения избирательной реформы.

Читайте такжеЗеленский хочет полностью сменить состав ЦИК - СМИВо время нашего наблюдения за ходом парламентских и президентских выборов мы фиксировали ряд проблем в работе ЦИК, которые чаще были техническими и не были последствием незаконных действий со стороны ЦИК.

Мы проанализировали представление президента и, по оценке нашей организации, объективных оснований для роспуска ЦИК на сегодня нет. И фактически, у нас сложилась ситуация, когда поводом для изменения состава ЦИК стала смена власти.

По моей информации, сейчас существует большая проблема найти 300 голосов депутатов для поддержки, поскольку именно столько, согласно законодательству о ЦИК, необходимо для принятия этого решения. Сейчас их активно ищут во фракциях за пределами Слуги народа и депутатской группы За будущее.

Кроме того, предварительно готовится решение об изменении закона о ЦИК в части уменьшении состава ЦИК до 15-ти (год назад, в сентябре 2018, парламент проголосовал за увеличение состава с 15 до 17 человек), из которых 8 может получить и еще по 2 кандидата вместо одного могут получить фракции, которые поддержат изменения закона. Таким образом банальные торги могут стать причиной появления нового состава ЦИК, хотя повторюсь, объективных причин для роспуска нет.

Алексей Кошель, Глава Комитета избирателей Украины, специально для Главреда

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Владимир Зеленский ЦИК Слуга народа выборы 2019 Алексей Кошель
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