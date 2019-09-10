Зеленский хочет полностью сменить состав ЦИК - СМИ

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду документы об увольнении членов Центризбиркома.

Соответствующее сообщение опубликовал портал theБабель со ссылкой на собственные источники в пресс-службе парламента. По их данным, представление на увольнение членов ЦИК уже зарегистрировано в Раде, а также направлено в профильный комитет.

В свою очередь, порта ZN сообщает, что формальным поводом для увольнения членов ЦИК станет ситуация на 198 одномандатном избирательном округе (Черкасская область).

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"На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, которая находится в руках бывшего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского", - рассказали журналистам источники в Офисе президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о том, что выступает за свободу слова и пообещал не закрывать украинские телеканалы.