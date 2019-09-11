Комитет Рады поддержал решение Владимира Зеленского о роспуске ЦИК

Центризбирком / УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти рекомендовал нардепу одобрить представление президента Украины Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава Центризбиркома.

Также известно, что 16 членов комитета проголосовали "за", 2 - "против", а 7 - воздержались.

"У нас есть поручение председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова рассмотреть представление президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК. Сегодня утром состоялось заседание подкомитета. Вопрос рассмотрен и проработан", − заявила замглавы комитета Алина Загоруйко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду документы об увольнении членов Центризбиркома. По данным СМИ, формальным поводом для этого станет ситуация на 198 одномандатном избирательном округе (Черкасчина).