Комитет Рады поддержал решение Владимира Зеленского о роспуске ЦИК

Теперь решение о роспуске нынешнего состава Центризбиркома будут принимать уже нардепы в сессионном зале.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти рекомендовал нардепу одобрить представление президента Украины Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава Центризбиркома.
Также известно, что 16 членов комитета проголосовали "за", 2 - "против", а 7 - воздержались.
"У нас есть поручение председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова рассмотреть представление президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК. Сегодня утром состоялось заседание подкомитета. Вопрос рассмотрен и проработан", − заявила замглавы комитета Алина Загоруйко.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду документы об увольнении членов Центризбиркома. По данным СМИ, формальным поводом для этого станет ситуация на 198 одномандатном избирательном округе (Черкасчина).