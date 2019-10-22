Зеленский требует детектор лжи для "слуг народа" из финансового комитета - СМИ

Полиграф. Иллюстративное фото / АиФ

Руководство Офиса президента и руководство президентской политсилы, партии Слуга народа, требуют, чтобы депутаты из их фракции, которые входят в финансовый комитет прошли через процедуру проверки на полиграфе (детекторе лжи).

Как сообщает портал УП со ссылкой на собственные источники, руководитель фракции Давид Арахамия писал во внутренней чат нардепов, что с требованием направить их на полиграф ему звонил лично президент Зеленский. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуя своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева - за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

"Какая интрига!! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от партии Слуга народа. Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - позднее написал на своей странице в Facebook экс-вице-премьер Павел Розенко.

Напомним, ранее генрокурор Руслан Рябошапка намекнул на уголовные дела против депутатов из фракции "Слуга народа".