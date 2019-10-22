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Рябошапка намекнул на уголовные дела против "слуг народа"

22 октября 2019, 08:15

Давления президента Владимира Зеленского и его офиса на работу Генпрокуратуры нет, заверил Руслан Рябошапка.

Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка
Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка / president.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, котрый ранее создал новый департамет ГПУ, заверил, что его ведомство пытается работать безотносительно политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований. 

По словам руководителя ГПУ, давления президента Владимира Зеленского и его офиса на работу Генпрокуратуры нет. 

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно", - сказал Рябошапка в эфире программы Свобода слова на ICTV вечером 21 октября. 

Генпрокурор не исключил, что вскоре к ответственности будут привлекаться, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силе.  В качестве примера он отметил, что ГПУ проводит проверку в отношении одного из народных депутатов из фракции Слуга народа Вячеслава Медяника. В ближайшем будущем Генпрокуратура представит результаты этой проверки, пообещал Рябошапка. 

Напомним,  ранее представитель партии Слуга народа Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить на детекторе лжи членов финансового комитета Верховной Рады.  Дубинский является заместителем главы финансового комитета парламента и заявил, что  готов пройти проверку на полиграфе.

Генпрокуратура Слуга народа Руслан Рябошапка офис президента
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