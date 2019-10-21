Дела Майдана: Рябошапка создал новый департамент ГПУ

Руслан Рябошапка создал новый департамент ГПУ / Фото пресс-службы президента

В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных против участников Евромайдана 2013-2014 годов.

На сайте ГПУ сказано, что 21 октября 2019 Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В состав департамента будут входить три отдела.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

В то же время, в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины ликвидировано управления организации и процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях специальной категории.

Ранее Руслан Рябошапка рассказал о связи дела Гладковского с Пашинским.