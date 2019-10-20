Рябошапка рассказал о связи дела Гладковского с Пашинским

Олег Гладковский в зале суда / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал дела против экс-первого заместителя секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Украины Олега Гладковского и экс-народного депутата Сергея Пашинского.

Как подчеркнул он в программе Факти тижня на ICTV, оба эти дела имеют "определенные связи".

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой, скажем так, со злоупотреблением должностью, то мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским, – ред.). Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, также имеет определенные связи с этим фигурантом (Пашинским, – ред.). Это тоже было определенной частью сюжета, связанной с тем, что инкриминируется Гладковскому", - подчеркнул генпрокурор.

Читайте такжеСвязанные с Пашинским новые производства касаются оборонки – РябошапкаРябошапка также добавил, что ГПУ не анонсирует подозрения или определенные процессуальные решения, но не исключает, что "в течение определенного времени такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах (в отношении Пашинского, – ред.).

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Суд принял решение о содержании под стражей Гладковского на 2 месяца, при этом установив залог в размере 10,6 млн гривен.