Суд арестовал Гладковского и назначил миллионный залог

Олег Гладковский в зале суда / УНИАН

В субботу, 19 октября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Суд принял решение о содержании под стражей Гладковского на 2 месяца, при этом установив залог в размере 10,6 млн гривен.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП, которые требовали ареста Гладковского и залога 100 млн гривен.

Читайте такжеДело Гладковского: в Богдан Моторс грозят срывом оборонзаказаВ то же время суд отказался отпускать Гладковского на поруки.

Напомним, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ у ресторана возле Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт Борисполь, но его не пропустили пограничники.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.