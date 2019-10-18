Злоупотребления и недостоверная декларация: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому

Олег Гладковский / LB.ua

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, подозрение сообщили детективы Национального антикоррупционного бюро после согласования с руководителем САП Назаром Холодницким.

"В пятницу, 18 октября 2019 года, детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшее должностное лицо в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении САП в Facebook.

Читайте такжеЗадержанный Гладковский объявил голодовкуВ САП рассказали, что бывший чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ОАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

Так, указанное лицо обеспечило включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия Автосборочный завод №2, который входит в состав ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

При этом, как следствие, государству был нанесен ущерб на более чем 10,62 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что Гладковський не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысяч долларов (за 2016-й год), 63 тыс. долл. (за 2017-й год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018-й год).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в САП.

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Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о том, что Гладковского задержали по подозрению в совершении преступления по части 2 статьи 364 Злоупотребление властью или положением Уголовного кодекса Украины.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.