Гладковского задержали при попытке побега из Украины - источник

Олега Гладковского задержали сотрудники НАБУ / ТСН

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Экс-чиновник был задержан в одном из ресторанов в Киевской области после того, как его не выпустили за пределы страны при попытке вылететь из Украины.

"Близкий соратник президента Порошенко, экс-зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский задержан НАБУ. Олег Гладковский в четверг днем пытался вылететь из Украины. Его не выпустили из страны. После этого поехал в ресторан на Бориспольской трассе и там был задержан НАБУ", - рассказал в своем Телеграм-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Читайте такжеПротив экс-главы Укроборонпрома НАБУ завело уголовное дело – источникНародный депутат от Слуги народа Александр Дубинский добавил, что Гладковский собирался вылететь из страны, однако был остановлен пограничной службой по запросу НАБУ.

"После чего сбежал из "Зала официальных делегаций" и был задержан НАБУшниками в районе ресторана Kidev", - написал он в своем Телеграм-канале.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом – Свинарчуки).