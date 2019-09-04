Экс-глава Укроборонпрома напоследок сделал подлянку с Укрспецэкспортом – СМИ

4 сентября 2019, 21:28

Укрспецэкспорт вывели из-под контроля концерна, выяснили журналисты.

Экс-глава Укроборонпрома напоследок сделал подлянку с Укрспецэкспортом – СМИ
Экс-глава Укроборонпрома напоследок сделал подлянку с Укрспецэкспортом – СМИ / ZN.UA

Уже бывший гендиректор Укроборонпрома Павел Букин, на смену которому пришел Айварас Абромавичус, перед своим уходом практически вывел Укрспецэкспорт из-под контроля концерна.

Букин утвердил новую редакцию устава предприятия – и Укроборонпром фактически лишился контроля над компанией.

Согласно документу, директор Укрспецэкспорта может теперь без согласования с Укроборонпромом:

  • назначать сотрудников (кроме своих замов),
  • устанавливать уровень зарплат на предприятии,
  • планировать штатное расписание.

Кроме того, концерн остался без возможности привлечь сотрудников Укрспецэкспорта к ответственности по результатам проверок, пишет Bihus.Info.

Журналисты отмечают, что новая версия устава авторства Букина максимально расширила полномочия руководства Укрспецэкспорта, лишив Укроборонпром функции регулятора над ними.

Читайте такжеУкраина и США договорились об аудите Укроборонпрома и реформе ОПКРанее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом – Свинарчуки). 

Позже журналисты сообщили, Павел Букин с помощью посредников – Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова – купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.

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Укроборонпром Укрспецэкспорт Павел Букин
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