Экс-глава Укроборонпрома напоследок сделал подлянку с Укрспецэкспортом – СМИ / ZN.UA

Уже бывший гендиректор Укроборонпрома Павел Букин, на смену которому пришел Айварас Абромавичус, перед своим уходом практически вывел Укрспецэкспорт из-под контроля концерна.

Букин утвердил новую редакцию устава предприятия – и Укроборонпром фактически лишился контроля над компанией.

Согласно документу, директор Укрспецэкспорта может теперь без согласования с Укроборонпромом:

назначать сотрудников (кроме своих замов),

устанавливать уровень зарплат на предприятии,

планировать штатное расписание.

Кроме того, концерн остался без возможности привлечь сотрудников Укрспецэкспорта к ответственности по результатам проверок, пишет Bihus.Info.

Журналисты отмечают, что новая версия устава авторства Букина максимально расширила полномочия руководства Укрспецэкспорта, лишив Укроборонпром функции регулятора над ними.

Читайте такжеУкраина и США договорились об аудите Укроборонпрома и реформе ОПКРанее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом – Свинарчуки).

Позже журналисты сообщили, Павел Букин с помощью посредников – Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова – купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.