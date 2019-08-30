Главой Укроборонпрома назначили экс-главу Минэкономразвития

30 августа 2019, 22:17

Возглавил стратегический госконцерн Айварас Абромавичус.

Абромавичус
Абромавичус будет руководить Укроборонпромом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Павла Букина, назначив на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна Укроборонпром", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте.

В данном документе Зеленский также прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома Абромавичуса.

Ранее экс-глава Минэкономразвития заявлял, что он выбрал из семи кандидатов трех, которые будут успешно работать в его команде. По его утверждению, новая команда — это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом, однако не назвал их.

Читайте такжеАбромавичус рассказал о борьбе с коррупцией в УкроборонпромеЧлен набсовета Укроборонпрома Давид Арахамия обещал, что для избрания главы госконцерна будет проведен прозрачный конкурс. Однако принимал ли Абромавичос участие в конкурсе – не сообщается.

Как известно, Абромавичус с декабря 2014 года по февраль 2016 года занимал должность министр экономического развития и торговли. Перед назначением в Кабмин уроженец Литвы получил украинское гражданство. Подал в отставку из-за коррупции в министерстве.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав Укроборонпрома, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Укроборонпром Айварас Абромавичус новости Украины Зеленский новости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:17
Главой Укроборонпрома назначили экс-главу Минэкономразвития
22:00
"Перелом ребер, много ушибов": нардеп попал в ДТП - СМИ
21:33
В Киеве подстрелили иностранца и "отжали" сумку с крупной суммой - СМИ
21:16
В Кремле пояснили приглашение Зеленского в Москву на День Победы
21:03
Крым может вернуться в Украину благодаря двум вещам - экс-депутат Госдумы
20:41
Зеленский намерен подчинить Нацгвардию президенту
20:33
Психолог назвала важное правило каждого утра Видео
20:13
Родственники пленных моряков покидают Киев
20:05
"Путч от Порошенко": аналитик назвал условие начала беспорядков в Украине
19:58
Зеленский предложил лишать депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование
19:38
В МИД РФ понадеялись на "адекватный" новый Кабмин в Украине
19:35
Названа возможная дата первого рабочего заседания нового Кабмина Видео
19:08
В "ДНР" готовятся к обмену пленными с Украиной: известны подробности
19:00
Топ-модель по-украински 2019: все участники шоу
18:58
Голая Волочкова показала, как отмывается в бане Видео
18:43
Министр обороны Загороднюк пояснил планы на работу с Генштабом
18:33
Топ-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск онлайн: отбор участниц шоу Видео
18:26
Эксперт "разбила" популярные мифы для молодых мам
18:16
В Кремле заявили о прогрессе в обмене пленными с Киевом
18:03
Гроб и похоронный марш: в Запорожье студенты необычно требовали права учиться на русском языке
17:58
Раскрыты подробности первого заседания нового Кабмина Видео
17:28
Гончарук анонсировал глубокую реформу: назвал дату вступления в силу
17:24
Экономика Украины пострадала из-за укрепления гривны
17:00
"Травмы серьезные": Гонтарева раскрыла подробности ДТП за границей
16:54
Путин позовет Зеленского в РФ: в Кремле рассказали подробности Видео
16:30
"Прострелена голова": в киевском ботсаду нашли тело
16:29
"Правильная история": Гончарук рассказал о судьбе медреформы и новой школы Видео
16:20
Танці з зірками 2019: во втором выпуске шоу получит постоянных ведущих
16:19
"Мы хотим крови": Рябошапка пообещал садить чиновников каждую неделю
16:06
"Мячики вываливаются": грудь Алины Гросу завела сеть
16:05
Гонтареву за границей сбила машина - СМИ
16:04
Зеленский предложил сократить число нардепов и закрепить в Конституции пропорционалку Видео
15:45
В Кабмине рассказали об объединении еще двух министерств Видео
15:26
Кабмин Гончарука не будет диктовать цену на газ
15:23
Звезда Назад в Будущее Кристофер Ллойд посетит Comic Con Ukraine 2019
15:15
Гончарук обьяснил, почему Авакова оставили главой МВД
15:10
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
15:00
Гончарук рассказал, сколько нужно времени для борьбы с контрабандой Видео
14:54
Дело о пытках участников Евромайдана: суд оправдал экс-беркутовца Хандрыкина
14:52
Динамо и Александрия узнали соперников на групповом этапе Лиги Европы
14:45
"Планы изменились": Украине скоро "светит" перепись населения Видео
14:38
"Пид*расы рыгианальные": сеть вспенилась из-за законопроектов об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса
14:32
Евровидение-2020: назван город для проведения конкурса
14:15
Адвокат назвал возможную дату обмена пленными Видео
14:11
"Ничего личного": Коломойский рассказал о встрече с Порошенко Видео
13:55
Макрон рассказал о подготовке встречи в "нормандском формате" Видео
13:50
Черное новолуние: эксперт предупредила о серьезной угрозе Видео
13:49
"Персики подоспели": участница Танцев взбудоражила сочными ягодицами
13:36
Осень начнется с летней жары: синоптик дала свежий прогноз погоды Видео
13:24
Экс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленными Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять