Главой Укроборонпрома назначили экс-главу Минэкономразвития

Абромавичус будет руководить Укроборонпромом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Павла Букина, назначив на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна Укроборонпром", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте.

В данном документе Зеленский также прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома Абромавичуса.

Ранее экс-глава Минэкономразвития заявлял, что он выбрал из семи кандидатов трех, которые будут успешно работать в его команде. По его утверждению, новая команда — это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом, однако не назвал их.

Читайте такжеАбромавичус рассказал о борьбе с коррупцией в УкроборонпромеЧлен набсовета Укроборонпрома Давид Арахамия обещал, что для избрания главы госконцерна будет проведен прозрачный конкурс. Однако принимал ли Абромавичос участие в конкурсе – не сообщается.

Как известно, Абромавичус с декабря 2014 года по февраль 2016 года занимал должность министр экономического развития и торговли. Перед назначением в Кабмин уроженец Литвы получил украинское гражданство. Подал в отставку из-за коррупции в министерстве.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

Позже журналисты сообщили, что бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав Укроборонпрома, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — Игоря Гладковского и его друга Виталия Жукова — купил в России шесть высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.