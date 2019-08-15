Скандал в оборонке: Минобороны и Укроборонпром "побили горшки" из-за БТР-4

БТР-4 / ukroboronprom.com.ua

В Министерстве обороны ответили на обвинения со стороны госконцерна Укроборонпром в срыве разработок военной техники.

В МО подчеркнули, что несмотря на контракты Укроборонпром за два года изготовил лишь 7 БТР-4Е, а работу по модернизации Т-64 вообще не начал за три года.

"Руководство концерна фактически устранилось от организации работ, допустило срыв сроков производства, что также привело к увеличению цены на технику, а теперь требует не накладывать штрафные санкции и перенести сроки поставки БТРов почти на год", — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве назвали все обвинения необоснованными и напомнили о том, что за два года выполнения контракта, при должном финансировании, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова изготовлено всего семь единиц бронетранспортеров БТР-4Е, часть бронетранспортеров находится на разных стадиях изготовления, а почти половина — вообще не заложена в производство.

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"Но главное, чего хочет руководство ГК "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ", чтобы Министерство обороны Украины, вопреки условиям контракта и законодательства Украины, отказалось от взыскания с ГП "ХКБМ" штрафных санкций за невыполнение условий контракта, и перенесло сроки поставки бронетранспортеров почти на год, что влечет за собой неоправданно 11,2 млн ежемесячно", — добавили в Минобороны.

Отметим, что ранее в Укроборонпроме заявили о том, что Минобороны уничтожает ХКБМ и блокирует разработки военной техники.

"ГП вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Причина этого — ряд решений Минобороны, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины. Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и с угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия", — подчеркнули в концерне.

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В Укроборонпроме также сообщили, что МО прекратило финансировать производство БТР-4, поскольку частная компания Лозовской кузнечно-механический завод не смогла производить достаточное количество корпусов из стали марки 71, а также заблокировало производство корпусов БТР-4 из бронестали европейского производства на мощностях ХКБМ и других предприятий концерна. В ГК утверждают, что это стало причиной невыполнения оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для армии. Теперь Минобороны требует от ХКБМ штраф в 82,3 млн грн за невыполнение заказа.

Напомним, ранее глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал о борьбе с коррупцией в концерне.