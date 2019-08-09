Украина и США договорились об аудите Укроборонпрома и реформе ОПК

Украина и США договорились об аудите Укроборонпрома

Во время координационного совещания по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса, в котором приняли участие представители правительства США, обсуждался процесс реформирования общей системы управления в ОПК, в частности, ГК Укроборонпром.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, участники обсудили перспективные направления развития концерна и процесс формирования новой модели государственного управления в ОПК.

По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК Укроборонпром, структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построения маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК Укроборонпром.

Читайте также"Барыги из Укроборонпрома": Тука рассказал о контрабанде из РФ запчастей для военной техникиКроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения аудита концерна.

Правительство США на совещании представляли старший советник США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств.

Также в совещании приняли участие члены наблюдательного совета ГК Укроборонпром, гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники Аппарата СНБО.

Напомним, ранее журналисты опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого экс-глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.