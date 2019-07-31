Абромавичус рассказал о борьбе с коррупцией в Укроборонпроме

Абромавичус обещает навести порядок в Укроборонпроме / УНИАН

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус пояснил текущее состояние дел на госконцерне Укроборонпром, который перед президентскими выборами всколыхнул громкий коррупционный скандал с участием бизнес-партнера экс-президента Петра Порошенко.

"На данном этапе около 500 уголовных дел открыто по отношению к концерну Укроборонпром и его компаниям-участникам. Только за июль месяц было проведено 23 обыска в компаниях-участниках Укроборонпрома", - сказал он в эфире Радио НВ.

По словам Абромавичуса, правоохранительные органы демонстрируют "очень низкую эффективность". Он высказал предположение, что с назначением нового руководства силовых структур, в частности Генпрокуратуры, работа пойдет быстрее.

"После этого уже нельзя будет сказать, что есть круговая порука между правоохранительными органами, которые, скажем, друг против друга действуют, потому что это уже будет одна президентская команда", — добавил он.

Абрамавичус констатировал, что после громких разоблачений в результате расследований необходимо будет заменять большое количество вакантных должностей на руководящих позициях в Укроборонпроме.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский (в прошлом — Свинарчуки). После этого экс-глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.