Дело Пашинского: Апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой

Сергей Пашинский / УНИАН

В пятницу, 18 октября, коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты экс-народного депутата Сергея Пашинского.

Суд постановил оставить в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании Пашинского под стражей.

"Решение Печерского суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу в интересах Сергея Пашинского оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении коллегии судей.

Читайте такжеПашинский "засветился" еще в трех уголовных делах – РябошапкаСам Пашинский прокомментировал решение Киевского апелляционного суда и заявил, что это является "поражением всей судебной системы".

"Нам сегодня объявили, что у нас не существует судебной системы, не существует суда. Это значит, что мы вернулись во времена режима Януковича. Я буду бороться за свое честное имя", - добавил экс-депутат.

Напомним, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

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7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.