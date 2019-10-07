Пашинский назвал свой арест подарком на день рождения Путину

Сергей Пашинский считает, что Путину угодили в день рождения с его неожиданным арестом / Фото: УНИАН

Арестованный Печерским судом Киева до 4 декабря бывший депутат от партии Народный фронт Сергей Пашинский заявил, что его арест на два месяца без права залога – это подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения, поскольку именно 7 октября он отмечает 67-летие.

"Это решение судьи - подарок на день рождения Путину", - заявил Пашинский в зале суда, сообщает Страна.

Экс-политик утверждает, что его посадили незаконно и по инициативе юриста Андрея Портнова.

"Даже при Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Телеграмм-канале написали, что посадят - посадили", - пожаловался Пашинский.

Арестант заверил, что оппонентам не удастся его запугать и сломать.

"Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе", - сказал Пашинский, перед тем как полицейские увели его в тюрьму.

Конвоируемый полицейскими Пашинский на прощание пожал руку Александру Турчинову.

Как сообщалось, Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.

Напомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппонента без предупредительного выстрела.