"Напьюсь, когда животное арестуют": Портнов пригрозил Пашинскому конфискацией имущества

В пятницу, 4 октября, юрист Андрей Портнов пообещал бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которому вручили подозрение в стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса, правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.

"Наши следующие прогнозы такие. На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор и проведёт там какую-то часть своего случайного существования. Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников. А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества", - написал Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, в соцсети многие хотят, чтобы Пашинский оказался за решеткой.

"А где можно отдать свой голос за пожизненное пашинскому ?", - спросила Наталия Окунская.

"Как же я напьюсь, когда это животное арестуют..", - высказался Александр Меламуд.

"Посмотрел брифинг Рябошапки, мда с таким Генпрокурором весна не прийдет никогда", - скептически добавил Алексей Захаров.

Читайте также"Собака сутулая врет": Пашинский высказался об убийстве своего оппонента на выборахНапомним, ранее бывший народный депутат Сергей Пашинский заявил о том, что к реанимации дела о стрельбе 2016 года может быть причастен заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова. Того самого Портнова, который на посту заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за границей, скрываясь от народного гнева", - написал Пашинский на своей странице в Facebook.