"Ценное чучело в собачий вольер": Пашинский ответил на подозрение ГБР

Сергей Пашинский / УНИАН

Экс-народный депутат Сергей Пашинский заявил о том, что реанимация дела о стрельбе 2016 года может быть причастен заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова. Того самого Портнова, который на посту заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за границей, скрываясь от народного гнева", - написал он в своем Facebook.

Пашинский утверждает, что Портнов снова получил возможность "влиять на правоохранительную и судебную систем - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты".

Читайте такжеТело оппонента Пашинского обнаружили со следами пыток – СМИ"Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал как мишень для мести. Реанимация старого дела в отношении меня, - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами", - добавил он.

Пашинский также заявил, что уверен в своей правоте и законности своих действий.

"Я не жалею, что поступил именно так в ту ночь в отношении нападавшего. Ночь, пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой мужчина в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя. Борьбу за честное имя свое и своей семьи буду продолжать, пока не будет восстановлена справедливость, несмотря на влияние портновых", - резюмировал экс-нардеп.

Отметим, что на новость о подозрении Пашинскому бурно отреагировали в соцсетях:

"Я действительно не шучу, чучело очень ценное - 8 лет хорошо, но это не финиш, нужно же еще украденное имущество в государство вернуть, так что принудительно нужно кормить хорошо и держать в тепле и ноги и голову",

"И границу бы этой Твари закрыть", "Напишите куда нести одело и лапти",

"Ну наконец-то эту облезлую обезьяну подтягивают к его давно заждавшейся камере",

"А его, если что, будут содержать в СИЗО, или все же в собачьем вольере?", - пишут пользователи в Сети.

Напомним, ранее следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение народному депутату V, VI, VII и VIII созывов Сергею Пашинскому в нанесении тяжкого телесного повреждения.