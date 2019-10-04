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Пашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепу

4 октября 2019, 15:20

В настоящее время решается вопрос об избрании народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский может сесть на 8 лет / Униана

В пятницу, 4 октября, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

"Сейчас решается вопрос об избрании народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении ГБР.

По информации, действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица.

К слову, данная статья грозит Пашинскому наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также добавим, что ГБР скрывает фамилию подозреваемого, но приводит подробности инцидента, который произошел 31 декабря 2016 года, когда Пашинский ранил в ногу гражданина Вячеслава Химикуса.

Добавим, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат получил собственную зарегистрированную огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневои кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесены телесные повреждения являются тяжелыми.

Читайте также"Собака сутулая врет": Пашинский высказался об убийстве своего оппонента на выборахНапомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года народный депутат от  фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

Пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего.

Мужчина заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь. То, что пуля попала в ногу названо "счастливым стечением обстоятельств".

По его рассказу, он шел 31 декабря около 17:00 часов из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом маму. На узком участке дороги он наткнулся на бус, который заглох. Водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину.

"Он не отказал, поэтому с бутылкой "шейка" в одной руке и телефоном, по которому разговаривал с женой, в другой — начал вместе с водителем толкать 3-тонный грузовик", — рассказал Химикус.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на ***, если есть мужчины — пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была — я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", — рассказал Химикус.

Мужчина настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение. "Счастье, что бутылка в руках была — дал по голове. Стрелял сюда", — рассказал пострадавший, показывая на грудь.

Доказательством Химикус считает свои простреленные штаны, на которых остался след от пороха.

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