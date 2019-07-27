Тело оппонента Пашинского обнаружили со следами пыток – СМИ

Знакомые погибшего парня подозревают в причастности к убийству парня экс-нардепа Пашинского / Народный фронт

Неподалеку от села Липляли Малинского района Житомирской области около трассы Киев-Ковель 26 июля было обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода, известного по прозвищу Француз, которого подозревают в привлечении к парламентским выборам на 64 округе однофамильцев Пашинского.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Житомирской области, присыпанное песком тело молодого человека нашли жители близлежащего населенного пукнта.

"На место происшествия выехали правоохранители, которые и начали расследование. Личность погибшего установлена", - отметили в полиции.

Уточняется, что тело Француза было найдено в лесопосадке с явными следами пыток. Парень был раздет практически догола, у него сломана челюсть, а на голову надет полиэтиленовый мешок.

По предварительной информации, после жестоких пыток юношу убили выстрелом в спину. В полиции открыли уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Знакомые погибшего не скрывают от стражей порядка своих подозрений. Сразу после исчезновения парня многие пришли к выводу, что с ним хотят расправиться представители экс-нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского за клонов на избирательном округе № 64 в Коростене, которые после угроз сняли свои кандидатуры с выборов.

Напомним: