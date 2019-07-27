Найден мертвым оппонент Пашинского на выборах в Раду – юрист

Не исключено, что Пашинский любыми методами устранял конкурентов / Фото: Страна

В Житомирской области нашли мертвым молодого человека, который противостоял одиозному экс-нардепу Сергею Пашинскому на парламентских выборах на 64-м избирательном округе в городе Коростень.

"Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским найден мертвым. Друзья, я ничего не хочу этим сказать, но мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие", - сообщил в своем Телеграм-канале юрист Андрей Портнов.

По словам правозащитника, Пашинский и ранее был инициатором уголовных преступлений преимущественно в особо крупных масштабах из-за непомерной жажды наживы.

"Думаю, не стоит напоминать о его причастности к массовым убийствам на Майдане, хищениям вооружений, поставкам в армию бракованных боекомплектов и стрельбе в киевского прохожего. В каждом из этих эпизодов - риск людьми, поверхностное отношение к человеческой жизни или прямой умысел на насилие взамен наживы", - пишет Портнов.

Юрист заявил, что Пашинский – это "Чикатило, который уже давно просится в тюрьму". Он призвал правоохранительные органы скрупулезно изучить гибель мужчины в Коростене.

Об исчезновении в Коростене Житомирской области Ильи Обихода ранее сообщало издание Страна. Он был связан с однофамильцем Пашинского, который баллотировался в народные депутаты по 64 округу, однако накануне выборов снял свою кандидатуру.

"Мой сын пропал 28 июня в 22:52 на АЗС Фактор перед селом Пашини. Приехал на своей машине, вышел, пошел на угол к беседке и бесследно исчез. 30 июня я обратилась в полицию, было открыто уголовное производство по факту пропажи. Но затем начались странности – полиция начала изо всех сил затягивать и тормозить действия. Илью никто не ищет, следствие затягивают. Разрешение забрать записи с камер наблюдения АЗС было уже 1 июля, а полицейские изъяли записи лишь 8 июля. В записях камер есть "черные дыры", данные как будто стерты кем-то неизвестным", - рассказывает мама внезапно исчезнувшего юноши.

/ Фото: Facebook/Оксана Ходаковская

Журналисты выяснили, что Илья стал посредником, который за гонорар нашел однофамильцев Пашинского и помог им выдвинуть свои кандидатуры на выборах по одному округу со скандальным нардепом из Народного фронта.Однако впоследствии двойники экс-политика сняли свои кандидатуры и не принимали участие в выборах.

Напомним, на округе №64 в Житомирской области, где баллотировался скандальный политик от Народного фронта Сергей Пашинский, победил народный депутат 8 созыва Владимир Арешонков. Нацполиция направила в Житомирскую область в ОИК №64 вертолет со спецназом, ожидая беспорядки, поскольку по результатам обработки 60% бюллетеней Пашинский существенно проигрывал оппоненту.