"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламент

21 июля 2019, 21:10

Избирательные участки закрылись совсем недавно, но уже понятно, кто с высокой долей вероятности пройдет в Раду девятого созыва, а кого в ближайшие пять мы не увидим в качестве украинских депутатов.

21 июля украинцы проголосовали за новый парламент.

В 20:00 закрылись участки, но судя по данным сразу трех экзит-полов уже можно смело утверждать, кто прошел в парламент, а кто точно нет.

Главред проанализировал Всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1 по Киеву, чтобы понять, кого из известных политиков мы точно не увидим в Раде IX созыва.

Игорь Кононенко 02
Игорь Кононенко / УНИАН

Игорь Кононенко

Округ №94

Кто: Бизнесмен и политик. В СМИ часто фигурировал как "правая рука" экс-президента Петра Порошенко. Народный депутат Украины VIII созыва, первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко. В 2006—2014 годах депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого.

Набрал – 9% (победил Александр Дубинский – 40,4%)

Игорь Мирошниченко
Игорь Мирошниченко / УНИАН

Игорь Мирошниченко

Округ №212

Кто: Политический деятель, член ВО Свобода, глава Сумской областной организации ВО Свобода.

Набрал – 8,8% (победил Максим Перебейнис – 35,9%)

Борислав Береза
Борислав Береза

Борислав Береза

Округ №213

Кто: Внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, бывший глава информационного отдела Правого сектора, член украинской делегации в ПАСЕ, баллотировался на мэра Киева.

Набрал – 17,8% (победил Артем Дубнов – 35,4%)

Андрей Ильенко
Андрей Ильенко / Главред

Андрей Ильенко

Округ №215

Кто: Член политсовета и председатель киевской городской организации Всеукраинского объединения Свобода. Депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов. Википедия

Набрал – 19,8% (победил Богдан Яременко – 36,9%)

Сергей Лещенко
Сергей Лещенко / УНИАН

Сергей Лещенко

Округ №220

Кто: Журналист, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

Набрал – 14,3% (победила Анна Бондар – 37,3%)

Леонид Емец
Леонид Емец / emets.org

Леонид Емец

Округ №221

Кто: Народный депутат Украины VII и VIII созывов.

Набрал – 17,5% (победила Анна Пуртова – 23,2%)

Роман Бессмертный
Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

Округ №221

Кто: Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств. Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Набрал – 11,3% (победила Анна Пуртова – 23,2%)

Александр Омельченко
Александр Омельченко / golos.ua

Александр Омельченко

Округ №223

Кто: Бывший мэр Киева, член партии "Единство".

Набрал - 5,45% (победила Людмила Буймистер – 29,2%)

Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты

По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

По всей Украине закрылись избирательные участки, на которых сегодня проходили выборы в Верховную раду 2019.

Первые результаты экзит-полов опубликованы сразу после прекращения голосования.

Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112.

Как сообщалось ранее, чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.  В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится, но пока явка не дотягивает до предыдущих парламентских выборов.

Экзит-полы показывают такие результаты выборов в парламент 2019:

Выборы в Раду: всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1

Опрос ТСН показал следующие результаты парламентских выборов 2019 (по состоянию на 18.00):

  • Слуга Народа - 44,4
  • Батькивщина - 7,7%
  • Голос - 6,0%
  • Европейская солидарность - 8,5%
  • Оппозиционная платформа За жизнь - 12,5
  • Оппозиционный блок - 3%
  • Сила и честь - 3,9%

Выборы в Раду: национальный экзит-пол

По данным Национального экзит-пола, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, в Раду проходят следующие партии:

  • Слуга Народа - 43,9%
  • Батькивщина - 7,6%
  • Голос - 6,3%
  • Европейская солидарность - 8,9%
  • Оппозиционная платформа За жизнь - 11,5%
  • Оппозиционный блок - 3,3%
  • Сила и честь - 4,4%

Выборы в Раду: экзит-пол 112

Данные экзит-полов выборов в Раду 2019 от телеканала 112 следующие:

  • Слуга Народа - 42,7%
  • Батькивщина - 8,5%
  • Голос - 6,5%
  • Европейская солидарность - 8,8%
  • Оппозиционная платформа За жизнь - 12,9%
  • Радикальная партия – 3,1%
  • Сила и честь – 3,9%;

Напомним,  21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.

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