Скандал на округе Пашинского: нардеп проигрывает не Слуге народа

Сергей Пашинский не проходит в Раду / Главред

В округе №64 в Житомирской области, где баллотировался скандальный политик от Народного фронта Сергей Пашинский, побеждает народный депутат 8 созыва Владимир Арешонков.

Как сообщается на сайте ЦИК, экс-депутат от БПП, а ныне самовыдвиженец Арешонков обходит кандидата от Слуги народа Вячеслава Сигачова на более чем 600 голосов при обработанных 99,33% протоколов. Пашинский также в Раду не попадает.

Нацполиция направила в Житомирскую область в ОИК №64 вертолет со спецназом, ожидая беспорядки, поскольку по результатам обработки 60% бюллетеней Пашинский существенно проигрывал Сигачову.

"Одна из задач, которая сейчас стоит перед полицией – обеспечить законность при подсчете голосов. Мы как раз работаем для охраны ОИК и, соответственно, вы видите охрану комиссии", – отметила пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко.

Кандидат от Слуги народа Сигачев утверждает, что предвыборная компания в регионе была крайне грязной и проходила с многочисленными манипуляциями.

"Избирательная кампания, которая проходила у нас в округе, была очень грязной, было очень серьезное давление на меня и на других кандидатов", - рассказал кандидат в депутаты.

По словам Сигачева, с фейковой странице в Facebook сообщали о его снятии с выборов, а протоколы, которые доставляли из участков, забирали неизвестные. Были подозрения, что их переписывают в пользу Пашинского.

Напомним, Главред проанализировал Всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1 по Киеву, чтобы понять, кого из известных политиков мы точно не увидим в Раде IX созыва.