"Собака сутулая врет": Пашинский высказался об убийстве своего оппонента на выборах

27 июля 2019, 19:25

Пашинский призвал Князева взять на контроль расследование убийства Ильи Обихода.

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский прокомментировал убийство оппонента / facebook.com/Сергей Пашинский

Пролетевший на выборах в Раду нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский прокомментировал убийство 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз, который помогал его оппонентам.

Отметим, тело парня нашли 26 июля в Малинском районе Житомирской области – возле автотрассы Киев – Ковель.

Пашинский заявил, что "не знает, что такой Француз, и никогда с ним не пересекался".

"О всех правонарушениях на выборах я сообщал окружную избирательную комиссии и территориальные органы Национальной полиции. По моим заявлениям действительно возбуждено два уголовных дела. Не знаю кто такой "Француз" - никогда с ним не пересекался", - заявил он в социальной сети Facebook.

Также во всеуслышание Пашинский попросил руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства.

В то же время адвокат Андрей Портнов в социальной Сети заявил, что "нужно обязательно проанализировать собирательный образ фигуранта дела.

"Мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие.

Думаю, не стоит напоминать о его причастности к массовым убийствам на Майдане, хищениям вооружений, поставкам в армию бракованных боекомплектов и стрельбе в киевского прохожего.

В каждом из этих эпизодов - риск людьми, поверхностное отношение к человеческой жизни или прямой умысел на насилие взамен наживы.

Новые правоохранительные органы должны скрупулёзно изучить эту тёмную историю. Это Чикатило уже давно просится в тюрьму", - высказал публично свою позицию Портнов.

Отметим, в комментариях к сообщению Портнова, люди пишут, что "версия о причастности Пашинского однозначно должна быть одной из основных".

"Версия о причастности Пашинского однозначно должна быть одной из основных. Вполне возможно, что произошел эксцесс исполнителя", - сказал Адександр Волков.

"Пашинский - беспредельщик. Должен сидеть в тюрьме, там его место. Искренне надеюсь, что он там окажется в ближайшее время", - высказалась Наталья Окунская.

"Это, одновременно, очень важный свидетель и соучастник всех возможных преступлений бывшего президента. Его не было бы без Петра, как и смертей, которые фигурант скорее всего инициирует...", - добавил Павел Хомив.

"Он у меня на фб в друзьях. Пишет,что это клевета и пусть это дело берут под контроль", - сказала  Вмкория Путилина.

В ответ на это высказалась Яна Теновских: "виктория путилина напишите ему что пусть не врет, собака сутулая!! И он за все преступления ответит по закону!".

Читайте такжеСкандал на округе Пашинского: нардеп проигрывает не Слуге народаНапомним, ранее сообщалось, в Житомирской области нашли мертвым опонента Сергея Пашинского на парламентских выборах на 64-м избирательном округе в городе Коростень. Журналисты выяснили, что Илья стал посредником, который за гонорар нашел однофамильцев Пашинского и помог им выдвинуть свои кандидатуры на выборах по одному округу со скандальным нардепом из Народного фронта. Однако впоследствии двойники экс-политика сняли свои кандидатуры и не принимали участие в выборах.

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