Суд принял решение об аресте Пашинского

Сергей Пашинский взят под арест / Фото: УНИАН

Печерский районный суд Киева 7 октября суд принял решение об аресте до 4 декабря текущего года бывшего депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 году.

"Ну что, вечер в хату, символ последней пятилетки. Теперь шаг за шагом будем добиваться, чтобы определить туда всё ваше воровское кубло. Создадите там себе коалицию шариковых из Народного Фронта и БПП. В цехе рукавиц", - прокомментировал решение судебной инстанции юрист Андрей Портнов.

Ранее Государственное бюро расследований просило арестовать экс-нардепа без права внесения залога.

Как сообщалось, Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.

Напомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппоента без предупредительного выстрела.