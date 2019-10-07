  1. Главная
  3. Криминал

Суд принял решение об аресте Пашинского

7 октября 2019, 19:16

Экс-политик будет в заключении до 4 декабря.

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский взят под арест / Фото: УНИАН

Печерский районный суд Киева 7 октября суд принял решение об аресте до 4 декабря текущего года бывшего депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Сергея Пашинского по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 году.

"Ну что, вечер в хату, символ последней пятилетки. Теперь шаг за шагом будем добиваться, чтобы определить туда всё ваше воровское кубло. Создадите там себе коалицию шариковых из Народного Фронта и БПП. В цехе рукавиц", - прокомментировал решение судебной инстанции юрист Андрей Портнов.

Ранее Государственное бюро расследований просило арестовать экс-нардепа без права внесения залога.

Как сообщалось, Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.

Напомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от  фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппоента без предупредительного выстрела.

Сергей Пашинский Андрей Портнов новости Украины Вячеслав Химикус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:32
Джим Керри неожиданно нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
19:25
"Дебилы, конченые, совсем осатанели": Малахова гнобят за новость о Заворотнюк Фото
19:16
Суд принял решение об аресте Пашинского
18:57
Путин увеличил зарплаты себе и Медведеву
18:52
"Пусть он сдохнет": Киркоров постебался над ростом Путина в день рождения Видео
18:49
"На Майдан, товарищи!": в Запорожье к статуе Ленина прилепили голову Порошенко Фото
18:37
Как жить по лунному календарю 7 октября: деньги, прическа и похудение
18:26
На пресс-секретаря Зеленского подали заявление в полицию
18:24
Две головы и одно тело: в Черновцах не смогли спасти сиамских близнецов Видео
18:15
ДТЭК Ахметова создает искусственный дефицит электроэнергии в Украине - Герус
17:58
"Украина разом решит все проблемы": эксперт пояснил, когда уберут Путина
17:53
Ходячие мертвецы 10 сезон 2 серия: новый трейлер онлайн Видео
17:51
Нардеп от Свободы позарилась на День независимости Украины: что предлагает
17:41
"Из какой задн*цы Богдан его вытащил": Тука сделал прогноз по акции Остановим капитуляцию
17:40
Смотрящая вдаль 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
17:00
Международные резервы Украины за месяц резко сократились: причина
16:52
Перевал: Захар Беркут получил эксклюзивный саундрек от Вакарчука Видео
16:40
"Гадина врет и не заикается":"гнусная престарелая сволочь" Азаров шокировал "нафталином" - видео Видео
16:30
Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы Видео
16:23
Нардеп Кива стал "звездой" популярного сайта для взрослых Видео
16:16
Неунывающий и находчивый: коп взял больничный и умотал заробитчанином в Польшу
16:05
Выживает менее 10%: Анастасия Заворотнюк получила новый прогноз
16:00
Гороскоп на завтра: кому грозят утрата, финансовый капкан и нервные срывы
15:45
В Раде захотели обложить новым налогом обмен валюты в Украине
15:42
Зима посреди осени: в Киеве пошел первый снег, видеофакт Видео
15:35
В Кремле признали "определенное влияние" на "ДНР" и "ЛНР"
15:21
Бой Усик - Спонг: украинец закончил подготовку и приехал в Чикаго
15:20
Крушение Ан-12 под Львовом: появилась новая информация о состоянии выживших Видео
15:07
"Украину придумали польские масоны": в одесском ВУЗе разгорелся скандал Видео
15:01
KLM празднует 100-летний юбилей новости компании
14:33
Нанесет сокрушительный удар и подчинит: США предупредили Европу об угрозе
14:18
В сеть слили фото и видео разлучницы Лолиты и ее мужа Фото Видео
14:07
"Это полный трускавец": заявления министра Милованова об Украине вызвало громкий скандал Видео
14:05
Ткаченко раскрыл детали законопроекта о столице
13:50
"Классный корсето-боди": Леся Никитюк завела откровенным фото Видео
13:50
В МИД заявили об отсрочке разведения войск на Донбассе: подробности Видео
13:40
Упростить въезд граждан на Донбасс: Зеленский дал задание Кабмину и Генштабу
13:30
Стало известно, кому и за что дали Нобелевскую премию-2019 по медицине
13:28
Песков похвастался, где и с кем празднует день рождения Путин
13:21
Почему новый Майдан будет опасным для всех мнение
13:14
Разумков рассказал, какие "красные линии" нужны в особом статусе Донбасса
13:13
В Крыму зареял флаг Украины: фотофакт
13:10
"У нелюдя руки по локоть в крови": появились подробности дела Пашинского Видео
12:36
Мисс Транс-Королева 2019: самые горячие фото победительницы из Индии Фото Видео
12:34
В Украину придет "ми-ми-ми"-погода: синоптик назвала дату Видео
12:31
Россия и впредь будет мешать Украине в развитии - Кулеба
12:06
Добился своего: прокуратура завела дело о выдворении Саакашвили из Украины в 2018-м
11:55
"Монолог шизофреника": "черт в кальсонах" Соловьев озвучил ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера" Видео
11:37
"Еще на годик ближе к вечному аду": "старого" Путина в Сети поздравили с Днем рождения Видео
11:32
У Путина оценили шансы на встречу в нормандском формате
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять