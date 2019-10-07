"У нелюдя руки по локоть в крови": появились подробности дела Пашинского

ГБР просит суд взять под стражу Пашинского без права залога / Главред

Госбюро расследований попросило суд взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, которому ранее вручили подозрение по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

"Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - сообщают Українські новини со ссылкой на источник в ГБР.

Также стало известно, что суд рассмотрит меру пресечения в понедельник, 7 октября, в 14:00 в Печерском суде.

Отметим, в соцсетях пока не умолкают разговоры о Пашинском. Граждане требуют его ареста.

"Главное что б дом не сгорел как у гонтаревой,скажут коломойский приследует,или "рука кремля" )))", - отметил Димка Невидимка.

"ВСЮ ПЕЦИНУ БАНДУ!!!", - высказался Витольд Дондышко.

"У этого нелюдя руки по локоть в крови, и прямо, и особенно косьвенно!", - убежден Александр Бирюк.

"Редкая гнида", - лаконично сказал Сергей Нестеренко.

Читайте также"Напьюсь, когда животное арестуют": Портнов пригрозил Пашинскому конфискацией имуществаНапомним, ранее юрист Андрей Портнов во всеуслышание обратился к украинцам с просьбой сообщить о нелегальном бизнесе бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

"Все, кто что-то знает о его аффилированных лицах, нелегальном бизнесе, офшорах, контролируемых компаниях и деньгах, пишите, даже если у вас непроверенная информация. Будем проверять, оформлять и готовить на изъятие", - высказался Портнов на своей странице в соцсети.

При этом юрист уточнил, что через несколько дней судом будет рассмотрено ходатайство следователей об аресте Пашинского.

"И мы хотим сразу приступить к идентификации всего его бизнеса, активов, личного имущества, счетов и наличных. Цель - конфискация и передача государству", - особо отметил Портнов.