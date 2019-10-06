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"Гусь жирный и роскошь любит": Портнов занялся имуществом "педагога" Пашинского

6 октября 2019, 11:28

Через несколько дней суд рассмотрит ходатайство следователей об аресте Пашинского.

Сергей Пашинский
Портнов начал готовить список имущества Пашинского / УНИАН

В воскресенье, 6 октября, юрист Андрей Портнов во всеуслышание обратился к украинцам с просьбой сообщить о нелегальном бизнесе бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которому вручили подозрение в стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса,

"Все, кто что-то знает о его аффилированных лицах, нелегальном бизнесе, офшорах, контролируемых компаниях и деньгах, пишите, даже если у вас непроверенная информация. Будем проверять, оформлять и готовить на изъятие", - высказался Портнов на своей странице в соцсети.

При этом юрист уточнил, что через несколько дней судом будет рассмотрено ходатайство следователей об аресте Пашинского.

"И мы хотим сразу приступить к идентификации всего его бизнеса, активов, личного имущества, счетов и наличных. Цель - конфискация и передача государству", - особо отметил Портнов.

Добавим, что в комментариях граждане отметили, что Пашинский любит рокошь.

"Серега гусь жирный и роскошь любит. Интересно Бентайгу купленную три года назад за 0.5 млн$ не слил ещё", - сказал Вячеслав Балицкий.

"Майте на увазі про Те що фігурант Озброєний ! Принаймі небезпечний ... стріляє на упередження", - добавил Сергей Побережный.

"Оставьте ему проплешину и очки будьте гуманными", -  пошутил Юрий Миллер.

"Блин я не пойму а зачем вы его предупреждаете ? Вы даёте время ему что бы он с @бал с Украины . Мне нравится что будет и все такое . Но с другой стороны что то не клеиться . Если что то не так пойдёт вы обвините Зе . Хорошо вы придумали", -  возмутилась Наталия Роман.

"Думаю также интересно идентифицировать всех кто помогал в воровстве нефти, денег укрэксим банка, банка фортуны и других интересных кейсах.Особо можно выделить цепочку вывода около 2млрд. с гос банка учитывая что нач. безопасности банка "Котов" их ручной бывший сотрудник", - сказал Денис Долинский.

"Кстати пашинский пед (Киевский педагогический институт имени Горького – ред.) закончил. Не дай бог такого учителя", - обратил внимание Алексей Захаров.

Читайте такжеПашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепуНапомним, ранее экс-народный депутат Сергей Пашинский заявил о том, что реанимация дела о стрельбе 2016 года может быть причастен заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова. Того самого Портнова, который на посту заместителя главы администрации президента Януковича обеспечивал правовой беспредел в отношении участников Революции достоинства. Того самого Портнова, который вместе с Януковичем вынужден был скитаться за границей, скрываясь от народного гнева", - написал он в своем Facebook.

Также ранее Андрей Портнов пригрозил Пашинскому конфискацией имущества.

"Наши следующие прогнозы такие. На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор и проведёт там какую-то часть своего случайного существования. Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников. А после этого мы довесим ему хищения в армии и воровство государственных активов. Если будет воля государства, сразу попробуем инициировать конфискацию в доход бюджета всего его личного имущества", - написал Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

имущество конфискация Сергей Пашинский Андрей Портнов новости Украины
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