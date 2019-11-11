НАБУ пришло за экс-замом Гонтаревой в Нацбанке - СМИ

Александр Писарук / УНИАН

Детективы НАБУ поздним вечером в понедельник, 11 ноября, прибыли в офис одного из крупнейших финучреждений Украины, Райффайзен Банка, ради задержания главы правления Александра Писарука.

Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ со ссылкой на собственный источник.

Александр Писарук был в период с июля 2014-го по декабрь 2015-го первым заместителем тогдашней главы правления Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева рассказала, почему не будет судиться с коммерсантом и экс-главой Днепрометровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.