Гонтарева рассказала, почему не будет судиться с Коломойским

Валерия Гонтарева / УНИАН

Валерия Гонтарева, бывшая глава правления Нацбанка Украины (о подпало авто и дома которой недавно в полиции рассказали новые подробности) заявила о том, что не собирается подавать в суд на коммерсанта и бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

Соответствующее заявление она сделала в интервью порталу НВ.

"Нет, я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же вы можете подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Насчет чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы. А количество судов, которое он заставит меня вести - у меня даже не хватит средств этим заниматься", - подчеркнула она.

Гонтарева считает, что Коломойский постоянно и заочно кофликтует с ней, поскольку она была во главе НБУ "бескомпромиссным реформатором".

"И наша реформа реально удалась. Да, мы реально сделали то, чем гордится сейчас весь мир: и новую монетарную политику, и плавающий курс, и макрофинансовую стабильность, и очистку банковской системы, и трансформацию Нацбанка в сильную институцию, которую теперь защищает весь мир. Это просто наша success story (история успеха - Главред), которую они хотят убить", - подытожила Гонтарева.

Напомним, ранее Игорь Коломойский называл Валерию Гонтаревой "дебилкой и невменяшкой, которая считает себя мессией". До этого в Украине разгорелся громадный скандал - после того, как юмористы из Студии "Квартал 95" показали совместный номер с хором имени Веревки, основанный на украинской народной песне "Горіла сосна, палала", в котором жестко высмеивался недавний пожар в загородном доме Гонтаревой.



