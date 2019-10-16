В полиции рассказали новые подробности о подпале авто и дома Гонтаревой

Валерия Гонтарева / УНИАН

Есть вероятность, что поджог загородного дома экс-главы правления Нацбанка Валерии Гонтаревой и поджог автомобиля ее невестки связаны между собой.

С таким заявлением в интервью порталу Цензор выступил замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Для того, чтобы комментировать эти слова Гонтаревой о том, что пожара в авто и в доме связаны — Главред), нужно, наверное, ее допросить. Мы не исключаем, что оба пожара связаны, но проверяем и другие мотивы в деле по автомобилю", - сказал он.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября был подожжен загородный дом Гонтаревой, расположенный в поселке Гореничи. По словам экс-главы Нацбанка, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью. До этого в Киеве в ночь с 4 на 5 сентября в центре Киева сожгли автомобиль Audi А7, невестки Гонтаревой и ее тезки.