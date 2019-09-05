В центре Киева сожгли машину сына Гонтаревой - СМИ

Машина сгорела дотла / Фото Информатор

В ночь на 5 сентября, в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi А7, который принадлежал сыну экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

Инцидент произошел на улице Владимирской, 69, пишет Информатор. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже фактически ничего не осталось .

Спасатели подозревают поджог - Audi сгорела дотла слишком быстро. Кроме того, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других . Точная причина возгорания будет известна позже.

По словам жителей соседних домов, за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали нам комментировать данный факт.

Издание уточняет, что декларация Гонтаревой в последний раз обновлялась в 2018 году. Среди тех авто, которые указаны в ней, Audi А7 не было. На аккаунте жены Антона Гонтарева Валерии Томашевской в Instagram фото с машиной нет. Единственное, что действительно связывает сына экс-главы НБУ с происшествием, это то, что пожар произошел на улице Владимирской, 69. По данным онлайн-сервиса проверки компаний YouControl, в одной из квартир именно по этому адресу находится офис компании Ревизион. Одним из ее совладельцев и бенефициаром является именно Антон Олегович Гонтарев. Там также указано, что Гонтарев проживает на улице Владимирской (номер дома конфиденциален).

Напомним, недавно в Лондоне на пешеходном переходе Валерию Гонтареву сбило авто. Журналисты выяснили, что бывшая глава Нацбанка получила переломы различной степени тяжести. Позже она сообщила, что из-за ДТП получила серьезные травмы - переломы костей стопы, была проведена операция.