Суд разрешил ГБР принудительно доставить из Лондона Гонтареву на допрос

Валерия Гонтарева / УНИАН

Печерский райсуд столицы Украины дал разрешение сотрудникам Госбюро расследований применить к экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой принудительный привод на допрос.

Как видно из находящихся в открытом доступе материалов суда, такое решение было принято 27 августа 2019-го.

Напомним, Валерию Гонтареву украинские правоохранители подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность ее главой Нацбанка - с целью получения неправомерной выгоды.

Сама Гонтарева, которая сейчас постоянно проживает в Великобритании, дважды отказывалась являться на допрос в ГБР. Более того, недавно сообщалось о том, что она пострадала в результате ДТП в Лондоне и сейчас находится на лечении в больнице.