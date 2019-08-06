"Присылайте все иски": Гонтарева высказалась из-за вызова на допрос в ГПУ

6 августа 2019, 19:11

Экс-глава НБУ комментировала свой вызов на допрос в Генпрокуратуру из, что называется, лондонского далека.

Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева / УНИАН

Бывшая глава правления Нацбанка Валерия Гонтарева не намерена возвращаться в Украину ради появления на назначенном на 12 августа допросе по уголовному делу, возбужденного против беглого коммерсанта Сергея Курченко (близкого к семье экс-президента Виктора Януковича).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала The Page.

"Я ничего к этому делу не имею, даже рядом не проходила. Я уже им (следователям Генпрокуратуры − Главред) сообщила, что работаю и живу в Лондоне, поэтому они знают мой адрес и могут присылать мне все иски или приехать ко мне в Лондон [...]. Жду их в Лондоне, если они хотят меня увидеть", − сказала она и отметила, что повестку на допрос еще не получала.

Напомним, Генпрокуратура ранее, 22 апреля, уже вызывала Валерию Гонтареву на допрос в качестве подозреваемой по делу Курченко. Тогда она тоже наотрез отказалась приходить. 

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