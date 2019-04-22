"Пусть приедут и допросят": Гонтарева позвала следователей ГПУ в Лондон

Валерия Гонтарева / фото: zn.ua

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева отреагировала на вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

В комментарии Українським Новинам она подчеркнула, что находится в Лондоне и пригласила туда следователей ГПУ.

"Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят", - сказала она.

Гонтарева отметила, что не имеет никакого отношения к махинациям беглого олигарха Сергея Курченко и назвала действия ГПУ политически мотивированными.

"Я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения. Как вы помните, это все началось перед первым туром выборов, когда вышел генпрокурор и сказал, что (Константин) Кулик сфабриковал это подозрение, что внес в 5 утра по липовым документам. Откуда это возникло снова, не могу сказать. Новое время, новая власть", - добавила Гонтарева.

Накануне ГПУ вызвала лиц из окружения действующего президента Петра Порошенко для вручения подозрений и допроса по так называемому "делу Курченко".Повестки, среди прочих, были направлены и Валерии Гонтаревой.

Читайте такжеОкружение Порошенко подозревают в отмывании 406 млн долларов под видом продажи UMH – СМИ

Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.