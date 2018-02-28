Борис Ложкин

28 февраля 2018, 16:36

Бизнесмен, владелец инвестиционной компании. Основатель компании UMH group. Ранее - глава Администрации президента Украины (2014-2016 гг).

Борис Ложкин

Дата и место рождения:

23 октября 1971 года, Харьков.

Образование

В 1986 году окончил среднюю школу № 99 в Харькове.

В 1997 году окончил Харьковский государственный педагогический институт по специальности "Русский язык и литература".

Согласно биографической справке на сайте Администрации президента Украины, которая была доступна во время работы Ложкина в АП, в 1990-1992 годах он прошел курс "Менеджер высшего звена управления" факультета международного менеджмента и коммерции Харьковского филиала негосударственного "Международного института гуманизации и развития образования (США)".

Бизнес-деятельность

Свою бизнес-деятельность Ложкин начинал в конце 80-х, еще во времена СССР, основав одно из первых в Союзе коммерческих изданий – газету АТВ, которая специализировалась на светской жизни, историях о звездах телевидения и кинематографа, также следила за эфирами ТВ и публиковала телепрограмму. Ложкин выступил не только издателем газеты, но и ее главным редактором.

Спустя пять лет после запуска газеты на вырученные деньги он совместно с партнерами открыл рекламное агентство, а осенью 1994 года в свет вышел первый номер телегида "Теленеделя", еженедельного журнала, который пользовался большим спросом не только в Украине, но и России. За два года "Теленеделя" стала самым тиражным изданием в стране и получила десять региональных версий в крупных городах Украины и России. В настоящий момент общий тираж "Теленедели" на территории СНГ составляет 1,3 млн экземпляров.

В 1998 году Ложкин купил акции харьковской радиостанции Радио-50, а спустя два года, в 2000 году занял должность президента UMH.

В 2001 году под крыло холдинга перешли радиостанции "Мелодия" и "Европа Плюс". Также Ложкин занимался изданием еженедельника "Футбол", газет "Аргументы и факты-Украина", стал совместно с ПриватБанком владельцем газеты "Комсомольская правда в Украине", а также запустил украинские версии "Экспресс-газеты", "Известий", "Совершенно секретно".

В мае 2008 года Ложкин вывел United Media Holding на международный фондовый рынок с капитализацией в $ 300 млн.

В первом квартале 2011 года Ложкин получил лицензию на издание в Украине журнала на экономическую тематику Forbes. Также холдинг издавал журналы Vogue и "Кореспондент". Тогда же Ложкин и Порошенко подтвердили покупку акций медиа-компании KP media (порталы BigMir.net, Korrespondent.net, Ricardo.com.ua, Novynar.com.ua, Политорг.net.).     

Топ-достижение:  Перед продажей "Украинский Медиа Холдинг" являлся лидером украинского рынка прессы и входил в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории постсоветского пространства, управляя портфелем из более 50 брендов. Выручка UMH group в 2011 году составила 138 млн. долл. По состоянию на 2013 год в 42 офисах компании в России и Украине работали около 4000 сотрудников.

Состояние

В 2013 году журнал "Фокус" оценил состояние Бориса Ложкина в $ 126,4 млн.

Согласно декларации о доходах, которую Ложкин представил перед назначением, в 2013 году экс-глава АП официально заработал 1,2 млн грн.

Большую часть доходов Ложкина составила зарплата — 1,1 млн грн, 29 тыс. грн пришлось на авторское вознаграждение и почти 16 тыс. — на страховые выплаты.

Руководитель президентской администрации владеет 17 сотками земли, квартирой в 290 квадратных метров, домом площадью 534 кв. м, а также двумя местами на автомобильных парковках площадью 10,3 и 10,4 кв.м.

При этом оказалось, что жена и мать Ложкина в 2013-м заработали на двоих более 8 млн. грн. В том числе 7,7 млн грн составили дивиденды и почти 300 тыс. грн — зарплата.

После объявления в 2013 году о продаже 98% акций UMH группе компаний ВЕТЭК харьковского предпринимателя Сергея Курченко эксперты оценивали сумму сделки в $ 340-500 млн.

Политическая деятельность

10 июня 2014 года президент Украины Петр Порошенко объявил о назначении Бориса Ложкина главой своей администрации.

"Первая причина, естественно — это президент, которого я уважаю и с которым у меня длинная история позитивных взаимоотношений. Я понимал, что нужно на этом этапе подставить плечо. Второе — это менеджерский вызов. Одно дело UMH, хотя это тоже непростая компания, а другое — Администрация президента. И третья, не по важности — они все важные — это всплеск патриотизма. Он в этом году проявился у многих людей, у меня тоже. Это иррациональное, наверное", - комментировал Ложкин свое согласие возглавить АП.

На своем посту он занимался координацией работы группы сотрудников АП и экспертов, разрабатывающих среднесрочный план развития и реформирования Украины до 2020 года. Итоговый план включил в себя 62 направления реформ в экономике, политической и социальной сферах.

После досрочных выборов в Раду в октябре 2014 года Ложкин координировал работу по подписанию сторонами Коалиционного соглашения. Также при его активном участии и поддержке в конце 2014 года была создана государственная электронная система закупок под названием ProZorro. Также Ложкин привлек к работе в АП генерального директора компании "Майкрософт Украина" Дмитрия Шимкива и партнера юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Алексея Филатова.

Ложкин также стал ответственным за приглашение в страну иностранных реформаторов, в числе которых были Наталья Яресько, Айварас Абромавичус, Давид Сакварелиидзе, Эка Згуладзе, Хатия Деканоидзе и другие.

В июне 2015 года президент Порошенко назначил Бориса Ложкина заместителем председателя Национального совета реформ.

29 августа 2016 года Ложкин ушел с поста главы АП, уступив свое место Игорю Райнину, и был назначен главой управляемого Петром Порошенко Национального инвестиционного совета на общественных началах.

Интересные факты

Заслуженный журналист Украины

Кандидат филологических наук

Член правления Всемирной ассоциации газет (WAN).

C 2004 по 2006 годы — президент Украинской ассоциации издателей периодической прессы.

Победитель украинского конкурса "Предприниматель года", который является частью глобальной программы компании Ernst&Young — Entrepreneur Of The Year® Awards (2008).

Основатель Благотворительного фонда Бориса Ложкина, который был основан в 2014 году, его руководителем является жена Ложкина Надежда Шаломова. Фонд занимается организацией благотворительных аукционов с целью закупки медицинской техники для детских лечебных заведений, таких как Центр детской хирургии и кардиологии под руководством Ильи Емца, сотрудничает с международными благотворительными организациями, поддерживает международный проект Go Global по изучению украинскими детьми иностранных языков.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять