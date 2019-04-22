ГПУ вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений

Опубликованы повестки о вызове на допрос в ГПУ / 112.ua

На сайте Генеральной прокуратуры опубликованы повестки с вызовом на допрос бывшего главы Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, вызов на допрос связан с делом о расследовании преступлений беглого олигарха Сергея Курченко.

Кроме того, ГПУ также вызывает на допрос управляющего директора ICU Константина Стеценко и бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

ГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.

Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

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Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.