ГПУ вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений

22 апреля 2019, 14:57

Вызов на допрос связан с делом о расследовании преступлений беглого олигарха Сергея Курченко.

Генпрокуратура
Опубликованы повестки о вызове на допрос в ГПУ / 112.ua

На сайте Генеральной прокуратуры опубликованы повестки с вызовом на допрос бывшего главы Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы Администрации Алексея Филатова и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, вызов на допрос связан с делом о расследовании преступлений беглого олигарха Сергея Курченко.

Кроме того, ГПУ также вызывает на допрос управляющего директора ICU Константина Стеценко и бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

  • Повестки Б.Ложкину gp.gov.ua
  • Повестки Б.Ложкину gp.gov.ua
  • Повестки А.Филатову gp.gov.ua
  • Повестки А.Филатову gp.gov.ua
  • Повестки В.Гонтаревой gp.gov.ua
  • Повестки В.Гонтаревой gp.gov.ua
  • Повестки К.Стеценко gp.gov.ua
  • Повестки К.Стеценко gp.gov.ua
  • Повестки Н.Злочевскому gp.gov.ua
  • Повестки Н.Злочевскому gp.gov.ua

ГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.

Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Читайте такжеГенпрокуратура вызвала на допрос опального олигарха Курченко

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Генпрокуратура ГПУ допрос повестка Борис Ложкин Сергей Курченко Валерия Гонтарева Алексей Филатов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:24
"Недвусмысленные намеки": Maruv взорвала сеть провокационной позой
15:24
Путин отказался поздравить Зеленского: в Кремле намекнули на "нелегитимность" нового президента Украины Видео
14:57
ГПУ вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений Фото Видео
14:53
Девятый взрыв на Шри-Ланке: названо ужасающее число жертв и виновник трагедии Видео
14:44
"Очень вкусно": дочь Веры Брежневой покорила сеть фото в купальнике Фото
14:33
Очередное подорожание на АЗС: стало известно о новом росте цен на бензин Видео
14:21
"Наряды все хуже и хуже!": Ани Лорак распекли за платье с высоким разрезом Видео
14:17
Дипломат спрогнозировал, какой из Порошенко получится оппозиционер
14:12
Параллельный подсчет голосов: у Зеленского объявили окончательные результаты Видео
14:02
Военный эксперт рассказал, грозит ли Украине нападение Путина из-за победы Зеленского
13:58
Решена судьба Рады: у Зеленского назвали дату инаугурации Видео
13:56
У Яценюка поблагодарили Порошенко за 5 лет совместной работы
13:50
Итоги шестой ежегодной конференции People Management Фото новости компании
13:48
Политолог поведал, чем опасен для Зеленского свободный Порошенко
13:32
Важная неделя: синоптик рассказала о погоде в Украине до Пасхи 2019 Видео
13:25
Выборы президента Украины 2019: Лукашенко отреагировал на триумф Зеленского Видео
13:24
Владимир Зеленский Видео досье
13:07
Режиссеры Мстителей снимут фильм о создателе комиксов Marvel Стэне Ли
13:06
В НФ пообещали не допустить сомнительных сценариев в Украине
13:03
В АП собирают сторонников Порошенко для "дяки" и "остаточного прощавай"
12:50
Меркель уже позвала Зеленского в Берлин Видео
12:35
Эксперт предупредил, какие "мины" и угрозы ожидают Зеленского на посту президента
12:05
Из-за победы Зеленского глава Львовской ОГА ушел в отставку Видео
12:00
У Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления
11:49
Елена Зеленская: что нужно знать о самой молодой первой леди Украины Видео
11:47
Выборы стали Майданом, прошедшим на избирательных участках - Der Spiegel
11:45
В ЕС пообещали Зеленскому поддержку и "глубокую" зону свободной торговли Видео
11:34
"Прогресс и успехи в демократии": Бывший посол США в РФ поздравил Зеленского на украинском Видео
10:58
Украина выбрала президента-загадку - Politico
10:53
Басков и прочие: российские звезды скопом поздравили Зеленского и попросились на гастроли
10:43
Подарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладко мнение
10:38
Зеленский победил, но впереди его ожидает Путин - The Washington Post
10:29
Оксана Муха: что известно о победительнице Голоса страны 9 и почему ее называют "второй Квиткой Цисык" Видео
10:17
Выборы 2019: Янукович поздравил Зеленского и назвал его "нелегкие" задачи Видео
10:12
Украина - это российское наваждение мнение
10:12
ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского Видео
10:06
Медведев прокомментировал победу Зеленского
09:59
Не впечатлил, или Почему из Порошенко не получится оппозиционера мнение
09:50
Политолог дал прогноз, кто будет мешать Зеленскому работать и реформировать Украину
09:30
Эксперт спрогнозировал будущее Порошенко в политике
09:21
Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи Видео
09:19
Минусование Зеленского: какие мины и сюрпризы ждут нового президента мнение
09:10
Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +22 Фото
08:52
Эксперт рассказал, чего ждать от Зеленского и кто его будет "напрягать"
08:44
"Дышит сам": жена рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
08:30
Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убить
08:20
Зеленский почти втрое обскакал Порошенко: ЦИК обработал более 90% протоколов Видео
08:20
Мясные, рыбные и быстрые: салаты на Пасху на любой вкус, рецепты Видео
08:15
Если Зеленский позволит Порошенко "выжить", то его ждет списание и газовая камера мнение
08:02
Выставка собак в МВЦ: номинации и собаки-победители реклама
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться