ГПУ объявила подозрение в отмывании денег "любим друзям" Порошенко - СМИ

Борис Ложкин и Петр Порошенко / УНИАН

В рамках расследования против беглого олигарха Сергея Курченко Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Алексею Филатову (которого считают негласным куратором судебной вертикали).

Как пишет издание Forum Daily, фигурантами дела также являются совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU– инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко).

Следователи ГПУ подозревают Гонтареву в том, что она совместно со Стеценко "содействовала преступной организации и содействовала в незаконном завладении чужим имуществом" – денежными средствами ПАО Аграрный фонд на общую сумму 2,069 млрд. гривен путем заключения АО Брокбизнесбанк липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с Аграрным фондом по договорам прямого РЕПО с Национальным банком, пишет издание.

В материале подчеркивается, что Ложкину и Филатову объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний Украинский Медиа Холдинг, совладельцем которой в момент проведения этих операций был нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Следователи считают, что ближайшее окружение Порошенко обеспечило легализацию и вывод из-под ареста внушительных капиталов и активов Курченко, говорится в статье.

"Всего на сегодняшний день в рамках расследований преступлений окружения бывшего президента Виктора Януковича объявлено подозрение 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций", - пишет Forum Daily.

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Издание добавляет, что следователи ГПУ инкриминируют Курченко: в частности, путем подлога документов и различных финансовых махинаций у Нафтогаза Украины, Укрнафты и Укргазвыдобування он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 миллиардов гривен (при курсе около 8 грн/доллар), также у самого "Нафтогаза", по версии следствия, Курченко отобрал 5 миллиардов гривен.Кроме того, экс-министра экологии Николая Злочевского прокуратура подозревает "в содействии преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму 36 млн. долларов США" при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также при осуществлении финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited (членами совета директоров которой являются сын экс-вице президента США Джо Байдена Хантер Байден, экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер), oфшорных компаний Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation, а также Rosemont Seneca Bohai LLC, где Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена, является бенефициаром, написало издание Forum Daily.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генпрокуратуре раскрыли схемы Курченко, благодаря которым он нанес Украине многомиллиардный ущерб.