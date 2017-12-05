Луценко раскрыл схемы Курченко: государству нанесен ущерб на 14 миллиардов гривень

В результате реализации в 2013-2014 годах схемы беглого олигарха Сергея Курченко государству нанесен ущерб на 14 млрд грн.

Как сообщил в парламенте генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, компании Курченко покупали сжиженный газ якобы для нужд населения по низким ценам, а потом перепродавали его по рыночным.

"Среди всех преступных группировок Януковича видное место занимает Курченко. Тот Сергей Курченко, который после прихода Януковича к власти протянул решение о возможности монополизировать продажи сжиженного газа, искусственно завышая его необходимое количество для населения", — сказал генпрокурор, добавив, что структуры Курченко покупали газ якобы для населения по низким ценам, а потом перепродавали его в несколько раз дороже для подконтрольных и неподконтрольных Курченко промышленных предприятий.

"Общие убытки от такой схемы Курченко достигли 14 млрд грн", — сообщил Луценко.

Также генпрокурор, отметил, что им была организована еще одна масштабная схема, целью которой было уклонение от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов (бензинов и дизельного топлива), сообщает УНИАН.

"Есть также другая схема, по которой Курченко вообще без каких-либо платежей в государственный бюджет завозил практически весь объем горюче-смазочных материалов в Украину, списывая их якобы на транзит в Приднестровье, которое уже купалось бы в нефти, если бы это была правда", — сказал Луценко, добавив, что в результате работы такой схемы госбюджет недополучил миллиарды гривен.

"Фактически это был огромный внутренний офшор, где никаких платежей за нефть и газ в Украине не уплачивались", — отметил генпрокурор.

По словам Луценко, Генпрокуратура и СБУ уже давно передали в Москву, где сейчас проживает Курченко, документы по его делу, и на сегодня следственные органы продолжают следить за контактами бизнесмена в Украине.

Напомним, ранее во время брифинга генерального прокурора Юрия Луценко была обнародована запись разговора Михеила Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко.