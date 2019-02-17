Генпрокуратура вызвала на допрос опального олигарха Курченко

Сергей Курченко / korrespondent.net

Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

В повестке, обнародованной на сайте ГПУ, сказано, что Курченко должен явиться 22 февраля в 14:00 в кабинет № 808-В помещения ГПУ по адресу: г. Киев, улица Резницкая, 13/15.

Следователи намерены допросить его в качестве подозреваемого делу, открытому от 16 ноября 2016 года "по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 и другими статьями УК Украины".

Отмечается, что ГПУ расследует уголовное производство о создании преступной организации с целью присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах, а также легализация незаконно полученных доходов и уклонения от уплаты налогов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генпрокуратуре раскрыли схемы Курченко, благодаря которым он нанес Украине многомиллиардный ущерб.