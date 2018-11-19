Стало известно, как беглый олигарх монополизировал экономику оккупированной части Донбасса

Сергей Курченко / "Зик"

Все рычаги, управляющие экономикой временно оккупированных районах Донбасса, оказались в руках сотрудников компании "Внешторгсервис", которую связывают с беглым олигархом времен президентства Януковича − Сергеем Курченко.

Такое мнение высказали журналисты "Донбасс.Реалии" − проекта "Радио Свобода". По их информации, "Внешторгсервис" – компания, официально зарегистрированная в Южной Осетии. С минувшего года именно в ее ведении находятся все шахты и заводы на оккупированной территории. Далее, весь добытый уголь и металл потом отвозят в Россию.

Читайте такжеЭкс-советник Путина рассказал, зачем Кремлю нужны "ЛНР" и "ДНР"Кроме того, монополистом на поставку и продажу продукции с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с недавних пор стала фирма "Газ-альянс", которая тоже якобы принадлежит Курченко. Весной 2018-го Минэкономики России запретило другим газовым трейдерам контактировать с боевиками из группировкок "ЛНР" и "ДНР".

В конечном итоге, как считают эксперты, структуры Курченко контролируют практически все промышленные объекты на временно оккупированных районах Донбасса. Причем после убийства Захарченко и прихода к власти в "ДНР" Пушилина процесс монополизации только ускорился. Один из первых указов, который он на своем посту – передача в ведение "Внешторгсервиса" Докучаевского флюсо-доломитного комбината.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Генпрокуратуре раскрыли схемы Курченко, благодаря которым он нанес Украине многомиллиардный ущерб.

